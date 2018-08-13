Belediye Suluovalı çocukları tatilde sporla buluşturdu

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 3 yıldır düzenli olarak açtıkları yaz spor okulunda yüzlerce gence 11 branşta ücretsiz spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Spor yapmak isteyen gençlerin ve ailelerinin talepleriyle Yaz Spor Okulu uygulamasını devam ettireceklerini belirten Fatih Üçok, “Bu çalışmalarımız neticesinde bölgemizden birçok başarılı sporcumuz çıkmıştır. Gayret ve emeklerimiz gelecekte daha iyi sonuç ve başarı ortaya çıkaracaktır. Keşfedilmeyen yetenek zayi olmuştur demektir. Bunun içinde bir ekip halinde gayret ederek yeteneklerimizi ortaya çıkarıyoruz” dedi.

Öğrencilere belgelerini dağıtan Üçok, kapanış etkinliklerine katılan Amasya Belediye Spor, İlk Kıvılcım Havza Spor ile Vezirköprü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür edip plaket verdi.