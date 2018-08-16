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16 Ağustos 2018 10:08

Belediyeden okul bahçesine asfalt

Suluova Belediyesi cadde ve sokaklarda başlattığı asfaltlama ile çevre düzenleme çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdı.

Belediyeden okul bahçesine asfalt

16 Ağustos 2018 10:08

Yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha rahat hareket etmesi ve çamur ile kirli ortamdan kurtulması hedefleniyor.


Belediye Başkanı Fatih Üçok, Bolat İlkokulu bahçesinde çevre düzenlemesi için başlatılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Fatih Üçok, “Çocuklarımızın teneffüslerde okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri için ekiplerimiz asfalt çalışması yapıyor. Bizler çocuklarımıza daha iyi ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz” dedi.


Öğrenci velileri de okul bahçelerinin asfaltlanmasından çok memnun olduklarını söylediler.




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