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28 Haziran 2017 16:42

Boraboy Gölü’nü bayramda 15 bin kişi dolaştı

Amasya’da bulunan doğa harikası Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nı Ramazan Bayramı’nda yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Boraboy Gölü’nü bayramda 15 bin kişi dolaştı

28 Haziran 2017 16:42


Parka gelenlerden bayram dolayısıyla giriş ücreti alınmadığını açıklayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürü Kemal Kartal, 3 günlük sürede yaklaşık 15 bin ziyaretçinin gölün etrafındaki sosyal tesislerden yararlandığını açıkladı.


Yöredeki turizmi canlandırıp bölge ekonomisine katkı sağlamak için Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmaların Amasya Valiliği ile Amasya İl Özel İdaresi tarafından desteklendiğini belirten Kemal Kartal, yürüyüş parkuruna korkuluk zinciri yapılıp, metal çöp konteyneri ve çöp kovaları ile 330 adet piknik masasının temin edildiği alanda 10 adet kır evinin de hizmete girdiğini söyledi.


Adana’dan gelen İsa İspir, “Boraboy Gölü’nün mavisi çok güzel. Doğayla iç içe bir tabiat güzelliği” dedi.


Memleketi Amasya’ya Samsun’dan bayram tatili için gelen Celalettin Kapçak da, “Gölün özelliği anıların saklandığı yerde her gelişte aynı sıcaklıkta bulunup hissedilmesi” diye konuştu.




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