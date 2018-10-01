Bu balık 800 lira

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçıların tuttuğu 40 kilo ağırlığındaki yaklaşık 2 metrelik yayın balığı 800 liraya satılıyor.

Kilosu 20 liradan satışa sunulan dev balığı avlayan balıkçılardan Enes Topsakal, “Yakalaması çok zor oldu. Hatta yakalarken botu da devirdik” dedi.

Balıkçıların 'Yeşilırmak'tan jaws geldi' diye sattıkları balığa bakıp şaşırdıktan sonra boy ölçüşen vatandaşlardan 53 yaşındaki Hasan Tokmak, “Neyle tuttuklarını merak ettim. Benim boyun 1,65. Balık benden uzun” diye konuştu.

64 yaşındaki Erdal Çelik ise, “İlk defa bu boyda bir yayın balığı gördüm” şeklinde konuştu.