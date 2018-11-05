Bu belediye binası Türkiye'de ilk

Amasya Belediyesinin yeni binasının enerji ihtiyacı, önünden geçen Yeşilırmak'tan elektrik üreten özel türbinlerden sağlanıyor. Belediye Başkanı Cafer Özdemir, binanın elektrik üreten ve ısıtmasını da bu sistemden sağlaması özelliğiyle Türkiye'deki tek yapı olduğunu açıkladı.

Yeşilırmak'a inşa edilen yapay şelalenin kıyısında bulunan 240 kilovatsaatlik enerji üreten 2 dev türbinin çalışmasıyla kısa mesafede akan suyun enerjisini elektriğe dönüştürmeye başladıklarını belirten Belediye Başkanı Özdemir, geleneksel mimariyle inşa edilen binanın elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sistemin soğutulmasında kullanılan suyu da kış aylarında ısınmada kullanacaklarını söyledi. Özdemir, “Enerjisini ve ısıtmasını kendi üretmesi açısından baktığımız zaman akıllı ve çok ekonomik bir bina oldu” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli yaklaşık 20 milyon liraya mal olan Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanları Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi kapsamında kurulan özel sistemin masraflarını 5 yıl içinde çıkaracağını öngördüklerine değinen Cafer Özdemir, “Binamız suyun akış hızından elektrik üreten ve ısıtmasını kendisi sağlayan tek bina. Kullandığı enerji ve rekreasyon alanıyla beraber Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Özdemir, tekne turlarının da yapılacağı nehrin 150 metrelik bölümünde de Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacağını söyledi.

Şelalenin suların altına kalan kısmına montaj sırasında da anı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da isimlerinin yazıldığı levhalar yerleştirilmişti.