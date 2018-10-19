Bu belediye öğrencileri okullarına ücretsiz taşıyor

Amasya'nın meyve diyarı olarak bilinen Ziyaret beldesinde yaşayan öğrenciler il merkezindeki okullarına 5 yıldır belediyeye ait otobüslerle ücretsiz taşınıyor.

İlkokul eğitiminin ardından 5 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinin diğer ucunda bulunan okuluna çoğu zaman yürüyerek gidip geldiğini hatırlatan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, şimdiki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri adına belediyeye ait özel tahsis ettikleri 3 otobüsle okullarının önüne kadar ulaştırılıp çıkışta alındığını açıkladı.

“Okula yaya olarak yada bisikletle yağmurda, karda, çamurda gittiğimiz günleri unutmadık” sözleriyle zor koşullarda eğitimini sürdürdüğünü, üniversitenin ardından öğretmenliğe başlayıp 1993-1998 yılları arasında Amasya Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı dönemde köy ve beldelerden gelen öğrencilerin de benzer sıkıntılar yaşadıklarını gözlemlediğini anlatan 60 yaşındaki Uyanık, “Belediye başkanı olduktan sonra öğrencilerimizin bu problemlerini çözmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bunun için 3 otobüsümüzü sosyal belediyecilik anlamında öğrencilerimizin servislerine kullanıyoruz. Meclisimizin almış olduğu kararla ücretsiz taşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. 100'den fazla çocuğumuzu Amasya'daki tüm okullarımıza sabahtan dağıtıyoruz. Akşam da çıkışta alıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilik döneminde okula yaya gittiğine değinen otobüs şoförü Yusuf Hilmi Aksoy da, “1984 yılı Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Bizim dönemimizle bu tür imkanlar yoktu. Belediyenin 20 kişilik bir otobüsü vardı. Büyükler otobüsü doldurduğu için küçük çocuklara yer kalmazdı. Arkadaşlarla yaya giderdik. Bazen ırmak taşardı. Biz okula gitmek için pantolonlarımızı çıkarıp bahçelerin içinden geçerdik. Çok şükür şimdi o günler geride kaldı” şeklinde konuştu.

Lise öğrencisi Emine Zengin, 5 yıldır belediyenin otobüsleriyle ücretsiz gidip geldiğini vurgularken arkadaşı Özlem Sude Şahin ise ailelerinin de uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.