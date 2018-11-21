Bu ders sağlık için

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Amasya’da Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğiyle uygulanan ‘Sağlık İçin Bir Ders de Bizden’ isimli proje kapsamında Akşemsettin İlkokulu 4.

Amasya'da Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğiyle uygulanan ‘Sağlık İçin Bir Ders de Bizden' isimli proje kapsamında Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi eğitim verildi.


İlk yardım, fiziksel aktivite ve obezite, ağız ve diş sağlığı taraması, sigaranın zararları ile akılcı ilaç kullanımı konularında öğrencilere görevliler tarafından bilgiler aktarıldı. Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile birlikte okula gidip eğitim çalışmalarını izleyen Amasya Valisi Dr. Osman Varol da sonrasında öğrencilerle kahvaltı yaptı.


Varol, sohbet ettiği öğrencilere diş macunu, diş fırçası ve dergi dağıttı.

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