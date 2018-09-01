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01 Eylül 2018 08:15

Bu silahların çoğu düğünlerden çıktı

Amasya’da polis ekipleri sivil olarak gittikleri düğünlerde magandaların kullandığını belirledikleri silahlara el koydu.

Bu silahların çoğu düğünlerden çıktı

01 Eylül 2018 08:15

Polisin son 8 ayda yaptığı uygulamalarda çoğu düğünlerde toplanan 90 silah ele geçirildi.


İl merkezindeki düğünlere tebdili kıyafetle giden Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir süre alanda durduktan sonra silahla ateş edip tehlike saçan şahısları belirleyip işlem yaptı. Diğer uygulamalarla birlikte 90 şahsın kullandığı 67’si tabanca, 23’ü tüfek olmak üzere toplam 90 silaha el konuldu. Şahıslara ayrıca toplam 90 bin 498 TL para cezası uygulandı.


Mühimmatlarla birlikte adeta cephanelik gibi olan silahları sergileyen polis ekipleri, düğünlerde silah ve havai fişek atmamaları konusunda vatandaşları uyardı.




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