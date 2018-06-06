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06 Haziran 2018 15:06

Çakırsu’daki göletin yapımı sürüyor

Amasya’nın Çakırsu köyündeki gölet yapımı hızla sürüyor.

Çakırsu’daki göletin yapımı sürüyor

06 Haziran 2018 15:06

Şehir merkezine 66 kilometre uzaklıktaki köyde geçen yıl basınçlı sulama sisteminin hizmete girmesinin ardından bu yılda de gölet projesine başlatıldı.


Gövde uzunluğu 160 metre, gövde yüksekliği ise 16 metre olan göletin depolama hacminin ise 156 bin metreküp olduğunu ve 225 hektarlık alanın sulanacağını belirten Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, “Projenin yüzde 70 kısmı tamamlanmış kalan kısmı için ise çalışmalar hızlı bir sürmektedir. Çiftçimiz için önemli bir değer içeren bu proje ile kırsal topraklarımızın sulanması ve tarımdaki verimin artması bekleniyor” dedi.


Amasya’nın kıymetli topraklarının verimliliğini arttırmak için gölet sayısını artırıp kuru toprakları suyla buluşturmayı istediklerini anlatan Aykutlu, “Çiftçilerimizin tarımdaki su ihtiyaçlarını bildiğimiz için projelerimize her geçen gün bir yenisini daha eklemeye çalışıyoruz. Hasatta verimliliği ve kaliteli ürün oranını artırmak amacıyla başlattığımız proje özenle yürütülüyor. Çiftçimizin refahını sağlamayı ürün kalitesini yükseltmeyi ve tarıma eğilimi arttırıp köyden kente göçün azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.




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