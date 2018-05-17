Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" dedi.

Muharrem İnce, Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayının partiden bağımsız bir kampanya yürüteceğini belirten Muharrem İnce, “Aday bir hesap numarası açıyor, bağış topluyor, oradan harcama yapıyor. Bir küçük uçak kiraladık. Su yakmıyoruz, benzin yakıyoruz. Benim hemşehrimde para çok. Devletin uçağı onda, helikopter onda. Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır. Sizin desteğinizle yapacağız bunu. Bir yandan devletin gücüyle yapılan kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan kampanya. Bugünden itibaren bekliyorum, Amasya’dan gönlünden ne koparsa, kendini zora sokmayacak şekilde yatır” diye konuştu.

“Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail işbirliğiyle katlediliyor"

Filistin’de yaşananlara değinen İnce, “Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail işbirliğiyle katlediliyor. Bu politikalara dur dememiz lazım. Bakın devlette devamlılık esastır. 2013 yılında sayın Erdoğan Gazze’ye gideceğini söyledi. Gazze’ye gidemedi ama ancak Gebze’ye gitti. Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda Gazze’ye gideceğim. Hükümete diyoruz ki, ’gel İsrail mallarını boykot et’, ’edemem’ diyor. ’Ticareti kes’, ’kesemem’ diyor. ’E petrol taşımacılığı yapma’, ’olmaz’ diyor. ’Mavi Marmara’da aldığın 20 milyonu geri ver’, ’veremem’ diyor. E ne yapacaksın İsrail’e karşı? Ne yapacaksın? Sadece miting yapacak miting. Neden? Çünkü derdi Filistin’deki Müslümanlar değil. Derdi 24 Haziran’daki seçim. Amasya’dan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni şu anda sen yönetiyorsun. Ben de adayım. Sana söz veriyorum, Filistin konusunda ABD’ye İsrail’e dik dur. Söz veriyorum yanında duracağım. Ama şöyle yapma. Mavi Marmara’da olduğu gibi ‘bana mı sordunuz’ deme sonra. İnsanları yarı yolda bırakma. Meydan oku, yanında duracağım” şeklinde konuştu.

Ülkeyi nasıl kalkındıracağına ilişkin vaatlerini anlatan İnce, “Bir, çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söylüyorum. AK Partili anneler, AK Parti’li bacılarım size sesleniyorum. Ben ilkokula giderken, susadığımda musluğu açardım kana kana su içerdim. Şimdi bizim çocuklarımız okulda 3 liraya su içiyor. Bütün anneler, size söz veriyorum. Çocuklarınız okulda kana kana su içecekler” ifadelerini kullandı.

"FETÖ’yü iade et. Eğer etmezsen, İncirlik’teki Amerikan askerleri Noel’i Washington’dan kutlarlar"

24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğu takdirde 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğini vurgulayan İnce, şunları söyledi: ”3 ay içinde yüksek yargı tarafsız, bağımsız olacak. Yani ABD, yani AB Türkiye’nin demokrasisini esas alarak, ‘sizde yargı düzgün değil’ diyemeyecek. Üç ay sonra yargıyı düzelttikten sonra ABD’ye döneceğim. Yargıyı düzelttik, şimdi senden FETÖ’nün iadesini istiyorum. 24 Aralık Hristiyanların Noel günü. Bu mübarek Ramazan gününde söz veriyorum. Seçimden üç ay sonra Cumhurbaşkanı olduğumda ABD’ye diyeceğim ki ’FETÖ’yü iade et’ Eğer etmezsen, İncirlik’teki Amerikan askerleri Noel’i Washington’dan kutlarlar. Bu kadar basit. İster iade et, istersen Noel’de Amerika’da olsunlar.