Çobanı kurtarmak için seferber oldular

Amasya'da kayalıklardan düşerek bacağı kırılan çoban için AFAD, 112 ve UMKE ekipleri adeta seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 112'ye gelen telefonda Sarılar köyü Şapkalı Taş mevkisinde kayalıklardan düşerek ayağının kırıldığını anlatan Muammer Yaylacık'ın yardım çağrısı üzerine harekete geçen 112 Acil Servis görevlileri durumu AFAD ile UMKE ekiplerine de bildirdi.

Yaylacık ile telefon temasını kesmeyen ekipler dağlık arazide ilerleyip kendisine ulaştı. İlk müdahalesi yapılan 59 yaşındaki Yaylacık, yaklaşık bir saat boyunca sedyede taşındıktan sonra ambulansla ulaştırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.