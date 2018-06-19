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19 Haziran 2018 21:43

Çöp evden 5 ay sonra cinayet çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak köyünde 5 aydır kayıp olan Abdullah Atsan’ın cesedi kendisine ait çöp evde bulundu.

Çöp evden 5 ay sonra cinayet çıktı

19 Haziran 2018 21:43

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede başında ve vücudunda kesici alet izleri bulunan 74 yaşındaki Atsan’ın katil zanlısı ise 2 hafta içinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 11 Ocak’tan itibaren kayıp olarak aranan Atsan’ın yakınları 6 Haziran’da yaşadığı çöp evde yığınların arasında cesedini buldu. Amasya İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede öldürüldüğüne dair bulgulara rastlanılması üzerine Atsan’ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayetin aydınlatılması için oluşturulan özel ekibin yaptığı istihbari çalışmada aynı köyde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan Hasan Sami T.’nin (38) üzerinde yoğunlaşıldı. Gözaltına alınan şahıs sorgusunda kendisine ait köpeği sahiplendiği gerekçesiyle evinde uyuduğu esnada kafasına keserle vurarak yaşlı adamı öldürmesi sonrası evde bulunan çöp yığınlarını üzerine örterek cesedini gizlediğini itiraf etti.


Adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




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