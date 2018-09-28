Dağda tıraş yapan berberin hedefi Eyfel Kulesi

Amasya'da bir berber, özel istek üzerine müşterilerini dağ, tekne ve akarsu kenarında tıraş ediyor. 14 yıldır berberlik yapan Eren Üçay'ın hedefi Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi yanında tıraş yapmak.

Amasya'da yaşayan bir berber, özel istek üzerine müşterilerine dağ, tekne ve akarsu kenarı gibi mekanlarda doğada özel tıraş yapma imkanı sunuyor. İş yerinde yaptığı saç tıraşının ücretinin 30 lira olduğunu belirten 27 yaşındaki Eren Üçay, “Bu ücret dağa çıktığımız zaman 130 lira. Biraz daha uzağa gittiğimiz zaman 230 lira gibi oluyor" dedi.

Esen rüzgarı da fırsata dönüştüren 14 yıllık berber Üçay, "Rüzgarı saç şekillendirmede fön olarak kullanıyorum" diye konuştu.

Yaptığı çekimleri kaydeden Üçay ile birlikte Samsun Vezirköprü'deki Şahinkaya Kanyonu'na gidip teknede saç tıraşı olan müşterisi Can Karaca da tekne kirası, kamp ve diğer ihtiyaçlar için yaptıklarıyla birlikte özel tıraş için harcamasının 700 lirayı bulduğunu söyledi.