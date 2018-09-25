Denetimler artacak

Müdürlükten yapılacak açıklamada, “Amacımız ceza değil siz vatandaşlarımızın seyahatleri esnasında can güvenliklerini en üst seviyede tutmak, muhtemel kaza ve yaralanma riskini en alt seviyeye ulaştırmaktır” denildi.

Ölüm ve yaralanmalı trafik kazalarında oranlarındaki artışın önemli bir kısmının emniyet kemeri ile cep telefonu kullanımı konularında yetersiz risk algısına sahip olunmasından kaynaklandığı belirtildi.