İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denetimler artacak

Amasya Emniyet Müdürlüğü, araç kullanırken emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı konusunda denetimlere ağırlık vereceğini, kurallara uymayan tüm sürücüler ile yolculara istisnasız cezai işlem uygulanacağını duyurdu.


Müdürlükten yapılacak açıklamada, “Amacımız ceza değil siz vatandaşlarımızın seyahatleri esnasında can güvenliklerini en üst seviyede tutmak, muhtemel kaza ve yaralanma riskini en alt seviyeye ulaştırmaktır” denildi.


Ölüm ve yaralanmalı trafik kazalarında oranlarındaki artışın önemli bir kısmının emniyet kemeri ile cep telefonu kullanımı konularında yetersiz risk algısına sahip olunmasından kaynaklandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.