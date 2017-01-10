Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:15

Derelere dökülen soğan elektriğe dönüşecek

Derelere dökülen soğan elektriğe dönüşecek

10 Ocak 2017 13:15

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde bazı dönemlerde para etmediği için dere yataklarına dökülen kuru soğan, temeli atılan biyogaz üretim tesisinde elektriğe dönüşecek.
2 hafta önce Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde özel bir firma tarafından 27 milyon euroluk yatırımla temeli atılan 16 MW kurulu güce sahip olacak biyogaz üretim tesisinin ilk etabının bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Soğan artık dökülmeyecek ve atıklar o tesiste değerlendirecek” dedi.
Bölgedeki bin 200 besi işletmesinin hayvan atığının yanı sıra, soğan, silajlık mısır ve şeker pancarı artıklarının da aynı tesiste kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürüleceğini anlatan Başkan Üçok, bununla birlikte yöredeki çevre kirliliğinin de minimize edileceğini söyledi.
Üçok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yemekte ağırladığı gazetecilere sürdürdükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç