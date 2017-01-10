Derelere dökülen soğan elektriğe dönüşecek

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde bazı dönemlerde para etmediği için dere yataklarına dökülen kuru soğan, temeli atılan biyogaz üretim tesisinde elektriğe dönüşecek.

2 hafta önce Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde özel bir firma tarafından 27 milyon euroluk yatırımla temeli atılan 16 MW kurulu güce sahip olacak biyogaz üretim tesisinin ilk etabının bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Soğan artık dökülmeyecek ve atıklar o tesiste değerlendirecek” dedi.

Bölgedeki bin 200 besi işletmesinin hayvan atığının yanı sıra, soğan, silajlık mısır ve şeker pancarı artıklarının da aynı tesiste kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürüleceğini anlatan Başkan Üçok, bununla birlikte yöredeki çevre kirliliğinin de minimize edileceğini söyledi.

Üçok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yemekte ağırladığı gazetecilere sürdürdükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.