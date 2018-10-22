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Devrilen kamyonda can verdi

Amasya’da kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Fırat Güldal'ın kullandığı Amasya İl Özel İdaresine ait 05 AAL 114 plakalı parke taşı yüklü kamyon, Göynücek'ün Damlaçimen köyü yakınlarında devrildi. Araçta sıkışan sürücü Güldal olay yerinde hayatını kaybetti.


Sürücünün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılması sonrası yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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