‘Dijital Kent Amasya' tanıtıldı

Amasya Valiliğinin uygulayacağı ‘Dijital Kent Amasya' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyük Amasya Otelinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, “Bu proje ile mevcut turizm alanında bulunan ve ilimize yeni kazandırılacak ögeleri oluşturulacak mobil uygulama, web sitesi ve karekod özellikli tabelalar ile ilimiz ziyaretçilerine doğru ve bütün bir şekilde tanıtmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Varol, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli proje ile Amasya'ya ilk defa gelen bir ziyaretçinin dahi hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan cebindeki mobil cihaz veya herhangi bir bilgisayar aracılığıyla, Amasya ile ilgili yeme-içmeden sağlık hizmetlerine, konaklamadan kültürel ve tarihi alanlara kadar her bilgiye ulaşabileceği bir platformun oluşturulacağını söyledi.

Toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telhat Özdoğan ile diğer yetkililer de katıldı.