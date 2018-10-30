DUMESF Genel Başkanı Ilıcak: "Gece hayatı şampiyonluktan eder"

Amasya Macit Zeren Fen Lisesinde verdiği "Uyuşturucu ile mücadelede sporun gücü" konulu seminer sonrası açıklamada bulunan Kaya Muzaffer Ilıcak, “Gece hayatı yüzde 100 şampiyonluktan eder. Spor ahlakı olmayan ve temiz spor yaşantısı olmayan sporcunun davranışı şampiyonluktan eder. Özellikle büyük şehirlerde gece sabaha kadar gezebilen, içki içen, sigara içen sporcuların performansı doğal olarak düşük olacaktır. Bu takımı etkileyecektir. Direkt takımı şampiyonluktan edebilir mi? Evet eder” dedi.

Türkiye'de disiplinli, spor ahlakı olan sporcuların olduğunu anlatan DUMESF Genel Başkanı Ilıcak, “Bunlar zirveye oynuyorlar. Ama takım oyunlarında özellikle futbolda günümüzde sporcunun spor ahlakı yoksa ve çeşitli sebeplerle sosyal alandaki açlık öne çıkar. Sporcu Anadolu'da çok iyi top oynuyordur. İstanbul'un büyük takımlarının bir tanesine transfer olmuştur. 6 ay içerisinde de performans düşüklüğü gözüküyordur. Adam kaybolmuştur. Bunun bir sürü örnekleri var. Çünkü onların ifadesine göre sosyal hayatları bir kişiyle olmaz. En az takım içerisinde 3 kişi bir araya gelmeden de o sporcular o sosyal alanlara gidemezler” diye konuştu.

Kazandıkları şampiyonlukların yanı sıra uyuşturucu ve dopinge karşı mücadele eden başarılı sporcuların yaşantılarından kesitler anlatan Ilıcak, öğrencilerden alkol ile sigara gibi zararlı maddelerden uzak durmalarını istedi.

Semineri, çok sayıda öğrencinin yanı sıra Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş ile DUMESF Çorum İl Temsilcisi Kenan Biçer de izledi.