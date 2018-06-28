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28 Haziran 2018 08:53

Dünya Kupası’na Türk kirazı

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya’dan bu yıl Türk kirazına yoğun talep var.

Dünya Kupası’na Türk kirazı

28 Haziran 2018 08:53


Türkiye’deki kiraz üretiminin yüzde 7’sinin sağlandığı Amasya’dan Rusya’ya son iki hafta içinde çok miktarda kiraz sevkıyatı gerçekleştirildi. Kiraz ihracatı yapmasının yanı sıra Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi Yöneticisi olan Selim Okur, "Dünya Kupası’nın Rusya’da gerçekleşmesinden dolayı özellikle bu sene Rusya’ya ihracatımız çok fazla. Rusya’ya şu an 18 tır dolusu kiraz gönderdik. Daha da göndermeye devam ediyoruz” dedi.


Okur, Rusya’nın yanı sıra Irak, Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda’ya da kiraz ihracatının yapıldığını söyledi. Rusya’da faaliyet gösteren bir market zincirinin kalite kontrol sorumluluğu yapan Laçin Mahmut ise son bir ayda Türkiye’den 30 tır dolusu kirazın Rusya’ya gönderildiğini belirterek, kiraz talebinde 2018 FIFA Dünya Kupası maçları dolayısıyla çeşitli ülkelerden Rusya’ya gelenlerin etkisinin olduğunu kaydetti.


Amasya Valisi Osman Varol da beraberindeki yöneticilerle birlikte tesisi gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.




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