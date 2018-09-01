Dünyada bir hattat adına kurulan ilk müze Amasya’da açıldı

Müze, dünyada bir hattat adına oluşturulan ilk müze olma özelliği taşıyor.

Tarihi Hatuniye Mahallesi’nde nostaljik Amasya evi görünümündeki 3 katlı ’Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi’ binasının açılışı dualarla gerçekleşti. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Türk-İslam sanatı içinde yer alıp Osmanlı döneminde hat sanatına yön verip kriterlerini ortaya koyanların başında gelen ve dünya üzerinde hat sanatıyla ilgilenen herkes tarafından çok iyi bilinerek ‘Hattatların piri’ olarak kabul edilen Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın adını yaşatmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Özdemir, "Amasya’nın ruhuna uygun, geçmişini bugüne taşıyan ve özellikle nesiller arasında kültürel mirasımızı sürdürme açısından bu tür müzelerin çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum" dedi.

Arap harflerinin sanat haline getirilmesiyle doğan hat sanatına Osmanlılar kadar kimsenin gönül vermediğini belirten Hattat Uğur Derman, Şeyh Hamdullah adına oluşturulan bu müzenin özelliğine değinerek, “Türkiye’de olmadığı gibi dünyada da bir hattat için ilk açılan müze burası oluyor” diye konuştu.

Türkiye’de 100 yıl aradan sonra ilk defa bu binaya yapılan ebcedli kitabeyi kaleme alan Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Öğretim Üyesi Metin Hakverdioğlu, “Bu müze hem yazı sanatını hemde hat sanatını bütün dünyada tekrar hatırlatılması yönünden çok ilginç ve takdirle karşılanması gereken bir mekan oldu” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş ise müzede eserlerinin olması için adeta yarışan 100 hattata ait 169’su hat eseri olmak üzere 182 tablonun sergilendiğini söyledi.

Çok sayıda davetlinin dolaştığı müzenin açılışına Vali Osman Varol, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocahil ile Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç da katıldı.

Hattat Mahmut Şahin, günün anısına müzenin kurulmasındaki gayretlerinden dolayı Belediye Başkanı Özdemir ile Başkan Yardımcısı Osman Akbaş’a tablo hediye etti.

Hat sanatının en güzel örneklerinin sergilendiği müzede Mısır, Sümer, Hitit yazılarından başlayıp yazının insanlık tarihi içinde gelişim sürecinin de aktarılmasının yanı sıra hat ile birlikte gelişen sanatlar olan ciltçilik, ebru, tezhip gibi sanatlar da yapım aşamalarıyla birlikte uygulamalı olarak tanıtılıyor.