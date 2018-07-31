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31 Temmuz 2018 14:48

Ege’de batan bottaki baba ile 2 çocuğu defnedildi

Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla gitmek isteyen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da aralarında olduğu iddia edilen 16 kişiyi taşıyan botun Ege Denizi’nde alabora olması sonucu boğularak ölen 6 kişiden baba ile 2 çocuğu Amasya’da defnedildi.

Ege’de batan bottaki baba ile 2 çocuğu defnedildi

31 Temmuz 2018 14:48


Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında çocukların ve FETÖ mensuplarının da olduğu öne sürülen 16 kişinin bulunduğu şişme botun Çıplak Ada açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olduğu kazada boğulan Gökhan Yeni (31) ile oğlu 2,5 yaşındaki Burhan ve 8 aylık kızı Nurbanu’nun cenazeleri memleketleri Amasya’ya getirildi.


Cenazeler, İstasyon Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Tekirdede Mezarlığı’nda defnedildi. Kazada kurtulan anne Gülfem Yeni de tabutların başında gözyaşı döktü.




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