Ekmek fırınlarına gramaj denetimi

Amasya'da 20 ekmek fırınına yönelik gramaj denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde ekmek fırınlarının, asgari teknik ve hijyenik şartlara uyduğu ve 200 gram ile üzeri ağırlıkta ekmek ürettiklerinin tespit edildiği bildirildi. İl Müdürü Zekeriya Şeker, “Ülkemiz ve ilimiz açısından beslenmede bu kadar önemli bir yere sahip olan ekmeğin uygun şartlarda ve uygun ağırlıklarda üretilmesinin sağlanması için gerekli denetimlerin bu güne kadar devam ettiği gibi bundan sonrada devam edecek” dedi.

Şeker, tüketicilerin konuyla ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini Alo Gıda 174 hattına yapabileceklerini belirtti.