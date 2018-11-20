Engelli oğlu için obeziteyi diyetle yendi

Amasya'da yaşayan 153 kilo ağırlığındaki bir anne, engelli oğlunun bakımı için obeziteden kurtulmayı başardı.

Birisi engelli 4 çocuk annesi olan 48 yaşındaki Nurcan Keten, diyetisyene başvurması sonucu yaptığı diyetle ameliyatsız ve ilaç kullanmadan aşırı kilolarından kurtulup 1,5 yılda 70 kilo verdi.

Aşırı kiloları nedeniyle zihinsel engelli oğlu Hilmi'nin bakımını yapamadığı için çok üzülen Nurcan Keten, bu duruma son verip yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz'a başvurdu. Yaşadığı Kayrak köyünden 15 gün arayla 36 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gelen 48 yaşındaki Keten'in vücut ağırlığı uygulanan diyet ve yaptığı günlük 1 saatlik yürüyüş sonucu 153 kilodan 83 kiloya kadar düştü.

Eşinin de bu süreçte kendisine verdiği moral desteği sonrası başarıyla uygulanan diyetin olumlu sonuçlarıyla şimdi ev işlerini tek başına yapmasının yanı sıra haftada bir gün ders alan oğlunun ödevlerini de birlikte gözden geçirmenin mutluluğunu yaşayan Keten, “Kilo vermeye oğlum için başladım. Zihinsel engelli olduğu için kendi işini kendi yapamıyordu. Bir yere gidemiyordu. Sürekli bizim yanında olmamız gerekiyordu. Artık onunla yürüyüp dolaşabiliyorum” dedi.

Tavsiyelerini aksatmadan yerine getirip köyünden ürettiği ürünlerle diyet uygulayan danışanının durumundan memnuniyet duyan Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, “Kendisi bana her geldiğinde öncelikle evinde var olan malzemeleri belirliyoruz. Mevcut malzemelere göre diyet planlaması yapıyoruz. Hangi besinleri, hangi saatte hangi miktarda yemesi gerektiğini konuşuyoruz. 1,5 yıldır 70 kiloyu diyeti ve sporu birlikte götürerek başardık. Spor ve diyet birbirinden ayrılmaz ikilidir. Nurcan hanım da azimle ve sabırla diyetini devam ettiriyor” diye konuştu.