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29 Mayıs 2018 13:24

Erdoğan’a destek için 5. defa Türkiye turunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla daha önce 4 kez tek başına aracıyla Türkiye’yi dolaşan Erol Özavcı’nın 5.

Erdoğan’a destek için 5. defa Türkiye turunda

29 Mayıs 2018 13:24

defa başladığı seferi sürüyor.


DSP’nin 2010’daki olağan kurultayında genel başkanlığa aday olduktan sonra AK Parti’ye katılıp Kocaeli’den 3 defa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan aslen Vanlı olan Erol Özavcı, 24 Haziran seçimleri için Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının yanı sıra ‘Dünya Lideri’ yazılarıyla donattığı kendi otomobiliyle çıktığı Türkiye turunda Amasya’ya ulaştı.


Milletvekili aday listesinde bulunmamasını sorun etmediğini vurgulayan evli ve 4 çocuk babası Özavcı, “Yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan vatan, millet ve bayraktır. Sahip çıkacağız. Tekrardan terörün türememesi için, devlet içinde devlet yapılanması olmaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek için yollardayım” dedi.


Özavcı’nın bir sonraki durağı ise Erzurum ile Van olacak.




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