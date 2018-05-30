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30 Mayıs 2018 09:31

Erdoğan’ın çağrısıyla antika dolarlarını bozdurdu

Amasya’da yaşayan Hüseyin Kara, koleksiyonundaki ikisi 83 yıl önce piyasaya sürülen çoğu antika sayılabilecek Amerikan doları banknotlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak bozdurdu.

Erdoğan’ın çağrısıyla antika dolarlarını bozdurdu

30 Mayıs 2018 09:31


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yastığının altında doları olan, avrosu olan kardeşlerim, gidin paranızı liraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız" çağrısına kulak veren 57 yaşındaki Hüseyin Kara, hobi olarak yaptığı para koleksiyonunda bulunan 1935, 1950, 1957 ve 1963 tarihli olanların da aralarında bulunduğu 1, 2, 5, 10 ve 20’şerlik 55 adet Amerikan doları banknotunu bozdurarak Türk Lirası’na çevirdi.


Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini anlatan evli ve 4 çocuk babası Kara, "Bu vatan için canını, uzuvlarını verenler var. Onların yanında bu antika paraların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın çağrısı üzerine, keferenin parasının benim koleksiyonumda bulunmasının lüzumu yok diyerek bunları bozdurdum. Önemli olan milli paramız. Tırlar dolusu antika paramız olsa ne yazar” dedi.


Paraları bozan kuyumcu Bahadır Çekelez de Kara’nın getirdiği eski tarihli banknotların bazılarıyla ilk defa karşılaştığını söyledi.




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