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23 Haziran 2018 11:12

Esat Kabaklı sanat hayatında 50. yılını kutluyor

Türk Hak Müziğinin usta sanatçısı Esat Kabaklı sanat hayatında 50.

Esat Kabaklı sanat hayatında 50. yılını kutluyor

23 Haziran 2018 11:12

yılını kutluyor.


12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanışında Yavuz Selim Meydanı’nda konser veren 64 yaşındaki Kabaklı, sazını göstererek "50’nci yılımı kutluyorum dostlar. 1968, bu garip benim kucağımda. Sahnede çalıp söylüyoruz. 2018 halen kucağımızda" dedi.


Yeni albümünün hazırlığını yaptığını anlatan Esat Kabaklı, "Bugünlerde okumaya gireceğim. Müzikler bitti. Yeni çıkan albümde çok güzel eserlerimiz olacak. Haberiniz olsun. Malazgirt ile ilgili, memleketimizin bölünmezliğiyle ilgili inşallah vatan, millet, bayrak diyeceğiz" diye konuştu.


’Bil oğlum’ adlı eserinin yanı sıra çok sayıda türküyü seslendiren Kabaklı’ya Amasya Valisi Dr. Osman Varol tarafından içinde Amasya Genelgesi’nin yazılı olduğu plaket ve çiçek verildi.




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