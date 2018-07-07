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07 Temmuz 2018 13:49

Ferahoğlu: "Direksiyon eğitimlerinin süresi artırılmalı"

Amasya Direksiyon Usta Öğreticileri Derneği Başkanı Arif Ferahoğlu, sürücü kurslarında verilen direksiyon eğitimlerinin süresinin artırılması gerektiğini belirtti.

Ferahoğlu:

07 Temmuz 2018 13:49


Trafik terörüne dikkat çekip meslektaşlarının önemli bir görevi yaptıklarını anlatan Arif Ferahoğlu, “Kurslarda 16 saatlik direksiyon eğitiminin yetersiz olduğunu ve sürenin artırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.


Türkiye’de 28 milyondan fazla kişinin sürücü ehliyetinin bulunduğuna değinen Ferahoğlu, “Araç kullanmayı trafikte değil trafiğe çıkmadan öğrenilmesi gerektiğini bilmeliyiz. Çünkü trafikte yapılan hatanın telafisi olmadığını, bunun bedelinin can kaybı, sakatlıklar ve ülke ekonomisine ağır kayıplar verdiğini unutmamalıyız” diye konuştu.




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