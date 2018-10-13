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Fiyatıyla yaza damga vurmuştu, şimdi yolda 1 lira

Yazın Türkiye’de pazar ve marketlerde fiyatı 6-7 liraya kadar yükselen kuru soğan şimdi ise üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il olan Amasya’da yol kenarında kilosu 1 liradan satılıyor.

Yazın Türkiye'de pazar ve marketlerde fiyatı 6-7 liraya kadar yükselen kuru soğan şimdi ise üretiminin en fazla yapıldığı ikinci il olan Amasya'da yol kenarında kilosu 1 liradan satılıyor.


Ürettiği soğanlarını Amasya-Merzifon yolu kıyısındaki tezgahında satan 50 yaşındaki Arslan Masatdereli, yazın pazar ve marketlerde fiyatı 6-7 liraya kadar yükselen bu ürünü, yörelerinde hasadının yapılmasıyla düşen fiyatı sonrası 1 ile 1,5 liraya satışa çıkarmasına rağmen bazı müşterileri tarafından pahalı bulunduğunu belirtti.


Soğanın kilo fiyatının 6-7 liraya çıktığını ömründe ilk defa bu yıl gördüğüne değinen evli ve 3 çocuk babası Masatdereli, "Fiyatından dolayı ‘kırmızı altın' deniyordu. Ama şu anda pul oldu. Hala 1 liraya pahalı diyen insanlar var. Oysaki emeğimizin karşılığı değil. Ne gübresine ne mazotuna ne de işçiliğine yetmez" diye konuştu.

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