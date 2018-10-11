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Genel Başkan Çelik Amasya'da AFAD personeliyle buluştu

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, Amasya’da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeliyle buluştu.

AFAD-Sen Genel Başkanı Ayhan Çelik, Amasya'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeliyle buluştu.


Genel Başkan Yardımcısı Akşit Dayı'nın da katıldığı ziyaretinde AFAD çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında izlenecek yol hakkında bilgi alışverişinde bulunan Ayhan Çelik, arama kurtarma teknisyenlerinin görevde yükselme unvan değişikliği ile atama ve yer değişimi yönetmeliğinin çıkartılması için çalıştıklarını söyledi.


Çelik, yerelde olan sorunları rapor haline getirerek AFAD Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşacaklarını anlattı.

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