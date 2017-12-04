Greyder gelin arabası oldu

Mesleğe başladıktan sonra evleneceği gün greyderini gelin arabası yapma hayali kuran Bekir Can, bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. 26 yaşındaki Can, gelin almaya önüne Türk bayrağı asıp süslediği 6 yıldır operatörlüğünü yaptığı greyderle gitti. Alışılmış bir gelin aracı yerine sarı renkli dev greyderi karşısında gören gelin Duygu Demir bir süre şaşırdıktan sonra damatla birlikte greyderin kabinine bindi. Çiçeği burnunda çiftin içindeki greyder çalan davul-zurna eşliğinde ailelerinin yaşadığı Kayabaşı köyünde mutluluklarını paylaşan yakınlarının oluşturduğu araç konvoyuna öncülük etti.

Gelin arabası olan greyderi görenlerin duruma şaşırdığını anlatan Bekir Can, “Eşime sürpriz yapıp ekmek teknem greyderi gelin aracına dönüştürdüm. Bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok da güzel oldu” dedi.

Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesindeki fotoğraf çekimlerinin ardından greyder kullanımındaki hünerlerini sergileyen damat daha sonra eşiyle birlikte ikinci gelin arabaları olan otomobile binip düğünlerinin yapılacağı salona geçti.