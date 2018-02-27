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27 Şubat 2018 09:20

Gürültü kirliliğine gürültüyle dikkat çektiler

Amasya’da bir lisede öğrenciler gürültü kirliliğine cep telefonlarıyla dikkat çektiler.

Gürültü kirliliğine gürültüyle dikkat çektiler

27 Şubat 2018 09:20


Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün uyguladığı "Gürültü Kirliliği ve Etkileri" adlı etkinlik proje kapsamında okul bahçesinde toplanan Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, seslerini açtıkları cep telefonlarının birbirine karışan melodileriyle, teknolojinin gürültü kirliliği üzerindeki etkilerine dikkat çektiler.


"Geleceğimiz için gürültüye hayır" diye bağırıp, en yüksek desibele ulaşan okul denemesi yaptıklarını söyleyen okul öğrencilerinden Serdoğan Sıvacı, "Gençler arasında yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medyanın sadece bir eğlence mekanı olmadığına, aksine son dönemin en önemli iletişim araçlarından biri olduğuna dikkat çekmeyi amaçladık" dedi.


‘Yaşamak sizinle güzel LÖSEV’ sloganı atarak Lösev’e de destek olmak istediklerini ifade eden Sıvacı, "Çağımızın vebası olan lösemi hastalığı hakkında toplumumuzu bilinçlendirmeyi amaç edinmiş LÖSEV ile ilgili paylaştığımız sloganlarla toplumsal konuları tekrardan gündeme taşımak istedik” diye konuştu.


Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerinin takip ettiği denemede liseliler 110 desibele ulaştı.




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