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Hakemler sahaya maskeyle çıktı

Amasya’da oynanan bir futbol maçı öncesi hakemler sahaya maske takarak çıktı.

Amasya'da oynanan bir futbol maçı öncesi hakemler sahaya maske takarak çıktı.


Amasya Belediyespor ile Merzifonspor U-17 takımları arasında oynanan final müsabakasını yöneten B klasman hakemi Bilal Köseoğlu'nun yardımcıları Emre Aslan ve Ömer Karakaya ile birlikte seremoni sırasında yüzlerine taktıkları maskeler futbolcuları şaşırttı.


Köseoğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla nedeniyle LÖSEV'e destek olup ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya maske takarak çıktıklarını söyledi.

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