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18 Haziran 2018 21:09

Haluk İpek’in baba acısı

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek’in vefat eden babası Ali İpek toprağa verildi.

Haluk İpek’in baba acısı

18 Haziran 2018 21:09


Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde vefat eden Ali İpek’in cenazesi Şeker Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedildi.


Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazına İpek ve ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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