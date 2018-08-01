Hat müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis üyeleri, yeni hizmete giren Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsni Hat Müzesini dolaştılar. ATSO Başkanı Murat Kırlangıç ve beraberindekilerle müzeyi dolaşan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, şehirdeki turizm alt yapısını güçlendirmek adına yaptıkları çalışmalara yeni bir halka daha eklediklerini belirterek tematik müze sayısını artırmayı planladıklarını söyledi.

Türk-İslam sanatı içinde yer alan hat sanatına yön verip kriterlerini ortaya koyanların başında gelen ve dünya üzerinde hat sanatıyla ilgilenen herkes tarafından çok iyi bilinerek üstat olarak kabul edilen Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın adının verildiği müzede 120 eserin bulunduğunu anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş da hat sanatının en güzel örneklerinin sergileneceği müzede Mısır, Sümer, Hitit yazılarından başlayıp yazının insanlık tarihi içinde gelişim sürecinin de aktarılmasının yanı sıra hat ile birlikte gelişen sanatlar olan ciltçilik, ebru, tezhip gibi sanatların da yapım aşamalarıyla birlikte uygulamalı olarak tanıtıldığına değindi.

Murat Kırlangıç da yapımına arsa desteği sağladıkları müzeyi muhteşem bulduklarına değinerek Başkan Özdemir’i kutladı.