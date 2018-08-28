Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 12:47

Hat müzesinin ilk biletini Erdoğan için ayırdılar

Amasya’da 1 Eylül’de resmi açılışı yapılacak olan Amasya Belediyesi Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesinin "000001" numaralı ilk bileti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayrıldı.

Hat müzesinin ilk biletini Erdoğan için ayırdılar

28 Ağustos 2018 12:47


Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Amasyamızın kültürel mirasını korumak ve yaşatmak amacı ile açtığımız müzelerimize 1 Eylül 2018 Cumartesi günü bir yenisini daha ekliyoruz. İslam yazı sanatını zirveye taşıyan büyük Hattat Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın adını yaşatacak olan müzemizin ’000001’ numaralı ilk biletini özelikle klasik İslam sanatları başta olmak üzere tüm sanat dallarına vermiş olduğu önemi ve sanatçılara göstermiş olduğu kıymeti bildiğimiz Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edeceğiz” dedi.


Amasya’nın birçok medeniyeti bünyesinde barındıran ve tarihin tanığı olan, önemli şahsiyetlerin yetişmesine imkan vermiş Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olduğuna değinen Başkan Özdemir, “Sanatın bir medeniyeti ayakta tutan yegane unsur olduğuna inanarak Türk İslam sanatı ve geleneğini yeni nesillere tanıtmak belediyecilik anlayışımızın şiarındandır. İslam medeniyetlerinin beşiği olan topraklarımızda, günümüzde unutulmaya yüz tutan sanatların ilelebet yaşatılması bizim için esastır. Zira hat sanatı, mensubu olduğumuz İslam dininin telkin ettiği bir hayat anlayışının mahsulüdür. İnanıyoruz ki müzemiz, geleneksel Türk-İslam sanatlarının yeni nesillere aktarılmasında örnek teşkil edecektir” diye konuştu.


Müzede hat sanatının üstatlarından kabul edilen Sultan II. Bayezit’in hat hocası Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın nadide eserlerinin de aralarında bulunduğu bin bir emek verilerek hazırlanmış çalışmalarının yanı sıra Sümerler’in yazıyı buluşundan yazının yayılışına, Mısır hiyerogliflerinden Hitit çivi yazısına kadar antik medeniyetlerden günümüze yazı tarihinin gelişiminin de sergilendiğini anlatan Özdemir, “Ayrıca Türk İslam sanatının diğer dallarından ebru ve tezhibe ait kıymetli eserler de siz değerli hemşehrilerimizin ilgisine sunulacaktır. Amasya’da ihtişamını kaybetmiş olsa da geleneksel Türk İslam sanatlarının müzemizde evlatlarımıza tanıtılarak gelecek için ümit vaat eden yeni hattatların, ebru ve tezhip sanatçılarının yetişmesine zemin hazırlayacak olması bizleri ziyadesi ile heyecanlandırmaktadır. Amasyamızın kültür halkasına bir yenisini ekleyerek şehrimize kazandırdığımız müzemiz hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç