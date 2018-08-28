Hat müzesinin ilk biletini Erdoğan için ayırdılar

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Amasyamızın kültürel mirasını korumak ve yaşatmak amacı ile açtığımız müzelerimize 1 Eylül 2018 Cumartesi günü bir yenisini daha ekliyoruz. İslam yazı sanatını zirveye taşıyan büyük Hattat Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın adını yaşatacak olan müzemizin ’000001’ numaralı ilk biletini özelikle klasik İslam sanatları başta olmak üzere tüm sanat dallarına vermiş olduğu önemi ve sanatçılara göstermiş olduğu kıymeti bildiğimiz Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edeceğiz” dedi.

Amasya’nın birçok medeniyeti bünyesinde barındıran ve tarihin tanığı olan, önemli şahsiyetlerin yetişmesine imkan vermiş Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olduğuna değinen Başkan Özdemir, “Sanatın bir medeniyeti ayakta tutan yegane unsur olduğuna inanarak Türk İslam sanatı ve geleneğini yeni nesillere tanıtmak belediyecilik anlayışımızın şiarındandır. İslam medeniyetlerinin beşiği olan topraklarımızda, günümüzde unutulmaya yüz tutan sanatların ilelebet yaşatılması bizim için esastır. Zira hat sanatı, mensubu olduğumuz İslam dininin telkin ettiği bir hayat anlayışının mahsulüdür. İnanıyoruz ki müzemiz, geleneksel Türk-İslam sanatlarının yeni nesillere aktarılmasında örnek teşkil edecektir” diye konuştu.

Müzede hat sanatının üstatlarından kabul edilen Sultan II. Bayezit’in hat hocası Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın nadide eserlerinin de aralarında bulunduğu bin bir emek verilerek hazırlanmış çalışmalarının yanı sıra Sümerler’in yazıyı buluşundan yazının yayılışına, Mısır hiyerogliflerinden Hitit çivi yazısına kadar antik medeniyetlerden günümüze yazı tarihinin gelişiminin de sergilendiğini anlatan Özdemir, “Ayrıca Türk İslam sanatının diğer dallarından ebru ve tezhibe ait kıymetli eserler de siz değerli hemşehrilerimizin ilgisine sunulacaktır. Amasya’da ihtişamını kaybetmiş olsa da geleneksel Türk İslam sanatlarının müzemizde evlatlarımıza tanıtılarak gelecek için ümit vaat eden yeni hattatların, ebru ve tezhip sanatçılarının yetişmesine zemin hazırlayacak olması bizleri ziyadesi ile heyecanlandırmaktadır. Amasyamızın kültür halkasına bir yenisini ekleyerek şehrimize kazandırdığımız müzemiz hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.