‘Hattatların piri’ne özel müze

Tarihi Hatuniye Mahallesi’nde nostaljik Amasya evi görünümündeki 3 katlı Şeyh Hamdullah Yazı Tarihi ve Hüsn-i Hat Müzesi binasının inşasının tamamlanmasının ardından şimdi de binanın içinin donanımı aşamasına geçildi.

Amasyalı Şeyh Hamdullah’ın adını taşıyacak olan müzenin hattatları da heyecanlandırdığını belirten Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, “Şeyh Hamdullah Türk-İslam sanatı içinde yer alan hat sanatına önemli bir yön vermiş, kriterlerini ortaya koymuş olan hattatlarımızın başında geliyor. Dünya üzerinde hat sanatıyla ilgilenen herkes tarafından çok iyi bilinip üstat olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla onun adına yapılan bir müzede bir hattatın eserinin sergileniyor olması o hattat için her şeyden önce bir prestijdir. Bir anlamda da vefanın gereğidir” dedi.

Hat sanatının en güzel örneklerinin sergileneceği müzede Mısır, Sümer, Hitit yazılarından başlayıp yazının insanlık tarihi içinde gelişim sürecinin de aktarılmasının yanı sıra hat ile birlikte gelişen sanatlar olan ciltçilik, ebru, tezhip gibi sanatların da yapım aşamalarıyla birlikte uygulamalı olarak tanıtılacağına değinen Akbaş, konukların müzede İslami kültürle olgunlaşmış sanat anlayışının zirveye ulaştığı hat sanatı konusunda ciddi bilgiler öğreneceğine inandığını söyledi.

"Amasya’da bir Osmanlı çığırının oluşmasına zemin hazırlamış"

Osmanlıların ilk devirlerinden itibaren sanatın her alanında başlattığı büyük yenilik hamlesinin klasik devirde altın çağını yaşadığını anlatan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen de, “Şehzadelerin yetişmesi için gönderilen alim ve sanatkarlar Amasya’da bir Osmanlı çığırının oluşmasına zemin hazırlamış, burada küçük nüveleri beliren hareketlilik, İstanbul’da kemale ermiştir. Osmanlı Devleti’nde sanatın ilerlemesinin nedenleri üzerinde duran araştırmacılar, bunu üç temele dayandırırlar. Bunlar, sanattan ve sanatkardan anlayan, bunları istihdam eden feraset sahibi sultanlar; sanatkarın yetişmesini temin eden okul ve muhitler ile devletin geldiği ekonomik seviye olarak gösterilir. 1429 tarihinde Amasya’da doğan Hattat Şeyh Hamdullah da şehzadeliği sırasında Sultan II. Bayezid tarafından keşfedilmiş böylelikle İslam yazı sanatında büyük bir çağın kapılarının açılmasını sonuç vermiştir. II. Bayezid Sultan olarak İstanbul’a geçtiğinde Amasyalı Şeyh Hamdullah’ı İstanbul’a davet ederek saraya almış, gerekli imkanları sunarak hat sanatında yeniliğin açılması yolunda niyetlerini ortaya koymuştur” diye konuştu.

Şeyh Hamdullah Aklam-ı Sitte adı verilen yazı türlerinden özellikle Sülüs ve Nesih yazılara ağırlık verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Gülgen, “Sülüs ve nesih yazılarda harf bünyelerini tekrar gözden geçiren Şeyh Hamdullah deruni bir aşkla girdiği halvetten yeni yazılarla çıkmış böylece bütün İslam dünyasında halen kullanılmakta olan yazı bünye ve duruşlarını ortaya koymuştur. Bu büyük atılım, sanat dünyasında kendisinden ’Şeyhü’l-Hattatin’ diye bahsedilmesine neden olurken bir diğer yandan da yetiştirdiği hattatlar sayesinde de bu yazının yayılmasına ve ekolünü tesis etmesine sebep olmuştur. Namı dünyaya yayılan ve eserleri en mühim koleksiyonlarda başköşeye yerleştirilen Şeyh Hamdullah’ın Amasya’da doğup büyümüş olması, hat eğitimini Amasya’da almış olması unutulmamalıdır. Amasya Belediyesi’de bu büyük sanatkarımızı Amasyalı hemşehrilerimize ve misafirlerimize tanıtmak gayesiyle bir müze kurmayı ahde vefanın mucibi saymışlardır. Bu vesileyle bir kez daha Amasya Belediyesinin değerli başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.