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16 Mayıs 2018 09:01

İlkokul öğrencileri bilgisayar oyunları tasarladı

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü ile Fatih İlkokulu ortaklığıyla gerçekleştirilen “Bugünün Gençleri Kodluyor Geleceği” başlıklı proje kapsamında bir dizi kodlama eğitimi alan ilkokul öğrencileri tarafından oyun programları geliştirildi.

İlkokul öğrencileri bilgisayar oyunları tasarladı

16 Mayıs 2018 09:01


Bir yıl boyunca eğitim alan 12 öğrencinin tasarladığı 8 oyun üniversitede sergilendi. Öğrencilerinin önce hayal ettikten sonra keşfedip kodlayarak oyunlarını ortaya çıkardıklarını belirten öğretmen Dilek Kurt, “Şu anda kodladıkları oyunları oynayıp arkadaşlarıyla paylaşıyorlar” dedi.


Tasarladığı ‘Yıldızı Kurtar’ adlı oyun hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telhat Özdoğan’a bilgiler veren 4. sınıf öğrencisi Yahya Doğan Korkmaz da gelecekte bilgisayar ya da elektronik mühendisi olmayı istediğini söyledi. Özdoğan da bir süre oynadığı oyunları tasarlayan minik öğrencilerin çalışmalarını başarılı buldu. Oyunları inceleyen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir de öğrencileri kutladı.


Projeye BÖTE bölümü öğrencilerinin de destek olduğunu anlatan BÖTE Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Çakır ise erken yaşlarda kodlama eğitimi alan ilkokul çağındaki çocukların bu sayede bilişim alanıyla tanışıp gerçekleşen süreçleri bizzat deneyimleyerek öğrendiklerini belirtti.


Çakır, “Öğrenciler algoritmik, bilimsel düşünmeyi öğrendiler. Problem çözme becerilerini geliştirdiler. Hem kendilerini geliştirdiler. Hem de oyun geliştirdiler” diye konuştu.




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