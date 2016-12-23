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23 Aralık 2016 11:22

İnsanlık dersi veren Emirhan’a yeni mont aldılar

İnsanlık dersi veren Emirhan’a yeni mont aldılar

23 Aralık 2016 11:22

Amasya’da yırtık olan montunu Türk bayrağı arması ile kapatan, yarışmadan kazandığı altını Halepli çocuklara hediye ederek insanlık dersi veren 11 yaşındaki Emirhan Gedizli’ye öğretmenleri tarafından mont alındı.
Nihat Bayramoğlu İlkokulu’nun düzenlediği Değerler Eğitimi konulu yarışmanın Saraydüzü Kışlası’ndaki ödül töreninde plaketini ve birincilik ödülü çeyrek altını Amasya Valisi Salih Işık’ın elinden aldığı sırada ödülünü iç savaşın yaşandığı Suriye’deki Halepli çocuklara armağan ettiğini açıklayıp yetkililere teslim etmesinin ardından programın sonunda giydiği montunun yamalı olduğu fark edilen Emirhan Gedizli’yi öğrenim gördüğü Yeşilırmak Ortaokulu öğretmenleri sevindirdi. Sınıf öğretmeni Şule Taş ve diğer öğretmenler aldıkları yeni mont ile çeyrek altını duyarlı öğrencilerine verdi.
Annesi ev hanımı, babası ise otobüs şoförü olan Gedizli, Halepli çocukların dramına dikkat çekerek, “Halep’teki çocuklar ölüyor. Yollarda hasta olup ölüyorlar. Sobaları yok. Bir bodrumda 20 kişi, 30 kişi kalıyorlar” diye seslendi.



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