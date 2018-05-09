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09 Mayıs 2018 11:15

İstanbul’dan Amasya’ya pişmaniye kutusunda uyuşturucu nakli polise takıldı

İstanbul’dan Amasya’ya pişmaniye kutusunda getirilen uyuşturucu haplar, polisin takibi ile ele geçirildi.

İstanbul’dan Amasya’ya pişmaniye kutusunda uyuşturucu nakli polise takıldı

09 Mayıs 2018 11:15

Şüphelinin çantasında 4 adet tabanca da ele geçti.


Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, İstanbul’dan otobüsle Amasya’ya gelen Mehmet İ.’yi (26) takip aldı. Şahıs, İhsaniye Mahallesi’nde narkotik polisi tarafından yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada pişmaniye kutusunun altına gizlenmiş 415 adet uyuşturucu hap ve çanta içinde 4 adet Baretta marka seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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