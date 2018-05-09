Şüphelinin çantasında 4 adet tabanca da ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, İstanbul’dan otobüsle Amasya’ya gelen Mehmet İ.’yi (26) takip aldı. Şahıs, İhsaniye Mahallesi’nde narkotik polisi tarafından yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada pişmaniye kutusunun altına gizlenmiş 415 adet uyuşturucu hap ve çanta içinde 4 adet Baretta marka seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.