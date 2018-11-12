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İşten arta kalan zamanlarında resim yapan kadınlardan sergi

Amasya’da resim öğrenmek için Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurup Amasya Güzel Sanatlar Lisesindeki öğretmenlerden resim eğitimi alan 19 kadın yağlı boya resim sergisi açtı.

Amasya'da resim öğrenmek için Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurup Amasya Güzel Sanatlar Lisesindeki öğretmenlerden resim eğitimi alan 19 kadın yağlı boya resim sergisi açtı.


İşlerinden arta kalan zamanlarını ‘Sanata dair bir gün' temalı 300 saat süren etkinlikte değerlendiren kadınların hazırladıkları 52 yağlı boya tablo Hazeranlar Konağı'nda sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergiyi, Vali Dr. Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat da dolaştı.


Eserler hakkında Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin'den bilgi alan Vali Varol, kursiyerleri kutladı.

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