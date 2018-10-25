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Jandarmadan akaryakıt istasyonlarına denetim

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldı.


EPDK ile yapılan protokol gereği vergi dairesi görevlilerinin de katıldığı denetimlerde akaryakıt ve LPG istasyonlarında marker testinden geçemeyen kaçak akaryakıt ve LPG'nin satışının önlenmesi, kamu zararının oluşmaması ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.


Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada idari denetlemelere devam edileceği belirtildi.

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