Jandarmadan huzur operasyonu

Amasya'da jandarmanın yaptığı huzur ve güven operasyonunda sorgusu yapılan bin 72 şahıstan hakkında yakalama kararı olan 3 kişi gözaltına alınırken, 310 araçtan 8'ine 5 bin lira ceza işlem uygulandı. 8 araçta trafikten men edildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yasa dışı unsurların ihtiyaç duyacakları malzemelerin tedarikine engel olmak ve bu tür faaliyetleri tespit etmek maksadıyla av, tüp, gübre ve gıda bayilerinde söz konusu malzemelerin kontrolü ve kayıt dışı malzemelerin tespiti, adli makamlarca aranan şahıslarında yakalanmasına yönelik denetimler yapıldı.

Ekipler 70 tüp bayisi, 15 gübre bayisi, 38 gıda bayisi ile 108 eğlence yerini kontrol etti.