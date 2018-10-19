İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan huzur operasyonu

Amasya’da jandarmanın yaptığı huzur ve güven operasyonunda sorgusu yapılan bin 72 şahıstan hakkında yakalama kararı olan 3 kişi gözaltına alınırken, 310 araçtan 8’ine 5 bin lira ceza işlem uygulandı.

Amasya'da jandarmanın yaptığı huzur ve güven operasyonunda sorgusu yapılan bin 72 şahıstan hakkında yakalama kararı olan 3 kişi gözaltına alınırken, 310 araçtan 8'ine 5 bin lira ceza işlem uygulandı. 8 araçta trafikten men edildi.


Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yasa dışı unsurların ihtiyaç duyacakları malzemelerin tedarikine engel olmak ve bu tür faaliyetleri tespit etmek maksadıyla av, tüp, gübre ve gıda bayilerinde söz konusu malzemelerin kontrolü ve kayıt dışı malzemelerin tespiti, adli makamlarca aranan şahıslarında yakalanmasına yönelik denetimler yapıldı.


Ekipler 70 tüp bayisi, 15 gübre bayisi, 38 gıda bayisi ile 108 eğlence yerini kontrol etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.