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18 Eylül 2017 13:01

Jandarmadan ilk derste köpekli sürpriz

Amasya’da bir okulda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime başlayan öğrenciler, jandarma ekiplerinin köpek sürpriziyle karşılaştı.

Jandarmadan ilk derste köpekli sürpriz

18 Eylül 2017 13:01


Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri derslerin başladığı ilk gün sorumluluk alanlarında olan Ziyaret TOKİ İlkokuluna gidip suçluların korkulu rüyası olan narkotik köpeği ‘Atak’ ve bomba imha köpeği ‘Rota’ ile öğrencilere sürpriz yaptılar. Eğitmenleriyle derslikleri dolaşan ‘Atak’ ile ‘Rota’yı seven öğrencilere görevliler tarafından okula geldikleri öğrenci servislerini kullanırken uymaları gerekenler anlatıldı. Jandarma ekipleriyle köpeklerin geçen yılın ikinci döneminde de okula geldiğini anımsatan öğrenci velilerinden Huriye Öz, uygulamadan çok memnun kaldığını söyledi.


Okul öğrencilerinin ilk ders heyecanına ortak olan Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da, bu yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki talimatlarını çok önemli bulduğunu söyledi. Önceki yıllarda milli eğitim müdürlüğü görevinde de bulunan Uyanık, “Daha önceki dönemlerde güvenlik güçlerimiz okulların açıldığı ilk gün bu şekilde eğitim vermiyorlardı. Gerçekten geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için çok faydalı bir uygulama oldu. Jandarmalarla birlikte sınıfları dolaşan köpekler eğitilmiş köpekler. Çocukların onlarla tanıştırmak faydalı” diye konuştu.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren kent genelinde denetim yaptı. Öğrencileri taşıyan servis araçlarının gerekli koşullara sahip olup olmadıkları denetlenirken, şoförlerin de servis kullanabilmeleri için gerekli olan evrakları incelendi.




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