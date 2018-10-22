İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan ısıtan hediye

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanan ‘Okullarımız jandarma ile buluşuyor’ adlı proje kapsamında köy okulu öğrencilerine kışlık kıyafet ve ayakkabılar hediye edildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanan ‘Okullarımız jandarma ile buluşuyor' adlı proje kapsamında köy okulu öğrencilerine kışlık kıyafet ve ayakkabılar hediye edildi.


Taşova ilçesine bağlı Belevi köyündeki okula giden Amasya İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Ali Yıldız, eşi Gülçin Yıldız ile birlikte öğrencilere hediye olarak götürdükleri kışlık kıyafet ve ayakkabıları giydirdiler.


Jandarmanın görevlerine ilişkin bilgiler aktarıldığı programda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli boyama setlerinin de dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.