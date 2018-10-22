Jandarmadan ısıtan hediye

Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanan ‘Okullarımız jandarma ile buluşuyor' adlı proje kapsamında köy okulu öğrencilerine kışlık kıyafet ve ayakkabılar hediye edildi.

Taşova ilçesine bağlı Belevi köyündeki okula giden Amasya İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Ali Yıldız, eşi Gülçin Yıldız ile birlikte öğrencilere hediye olarak götürdükleri kışlık kıyafet ve ayakkabıları giydirdiler.

Jandarmanın görevlerine ilişkin bilgiler aktarıldığı programda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli boyama setlerinin de dağıtıldı.