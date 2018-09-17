Jandarmadan öğrencilere okulun ilk günü ‘Optik'li sürpriz

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okulların eğitim-öğretime başladığı ilk gün sorumluluk alanlarında olan Ziyaret TOKİ İlkokuluna gidip suçluların korkulu rüyası olmaya aday olan ‘Optik' adlı bomba imha köpeği ile öğrencilere sürpriz yaptılar.

Eğitmeniyle okul bahçesinde gösteri yapan Optik'i seven öğrenciler hareketlerini ilgiyle takip ettiler. Motorize ekiplerin kullandığı motosikletlere de binen öğrencilere Türk bayrağı ile kırtasiye malzemesi de dağıtıldı. Jandarma ekipleriyle köpeklerin geçen yılda okullarına geldiğini hatırlatan öğrencilerden Ravza Çiftçi, çok memnun kaldığını söyledi. Sude Deniz de, “Optik bize hareketlerini gösterdi. Topu yakalama, atlama hareketini gösterdi” diye konuştu.

Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık'ın da katıldığı programı velilerin de beğeniyle izlediklerini anlatan okul müdürü Hüsamettin Aydın, öğrencileriyle buluşan jandarma ekiplerine teşekkür etti.