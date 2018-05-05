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05 Mayıs 2018 12:11

Jandarmadan ormancılara olay yeri inceleme eğitimi

Amasya Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarının çıkış nedenlerinin tespitine yönelik orman kriminal olay yeri inceleme timlerinin kurulması planlanıyor.

Jandarmadan ormancılara olay yeri inceleme eğitimi

05 Mayıs 2018 12:11


Bu kapsamda Amasya İl Jandarma Komutanlığından bir ekip tarafından ormancılara orman yangınlarının çıkış sebepleri ile faillerinin bulunmasına yönelik çalışmalarda kriminal farkındalık sağlamak amacıyla olay yeri inceleme eğitimi verildi.


Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, “Teşkilat olarak kuracağımız kriminal timlerle ormana karşı işlenen suç işleyenlerin tespit edilerek hak ettikleri cezayı almalarının sağlayacağız” dedi.


Jandarma Genel Komutanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen eğitimde Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığında görevli askerler tarafından teknik, idari personel ile orman muhafaza memurlarına orman yangınlarının çıkış sebepleri ve faillerinin bulunmasına yönelik çalışmalarda kriminal farkındalık sağlamak amacıyla bilgiler aktarıldı.


Jandarma ekipleri, olay yerinin sistematik bir şekilde incelenmesi, suç mahalli içinde en ufak detay göz ardı edilmeyerek olay mahallinin içerisindeki en ufak detayın bile göz ardı edilmeden dikkatle incelenmesi gerektiği ve yerdeki sigara izmaritine kadar bütün delillerin özel saklama kutularına konarak koruma altına alınıp toplanan izler ile bulguların cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tıp kurumu kriminal laboratuvarına sevkinin sağlanmasına dikkat çekti.


Olası bir yangın durumunda bir an önce yangının kontrol altına alınarak söndürülmesine odaklanırken, orman yangınlarının çıkış nedenleri ve suçluların yakalanmasında olay yerinin incelemesi ile delillerin elde edilmesinin de aynı derecede önemli olduğuna değinen Mehmet Demirbağ, “Milli servetimiz olan ormanlarımızı çoğaltmak ülkemizi yeşil ile donatmak için teşkilat olarak çalışırken, birilerinin kasten veya tedbirsizlikle sebep olduğu yangın ile ciğerlerimizi yakması asla cezasız kalamaz. Teşkilat olarak kuracağımız kriminal timlerle ormana karşı işlenen suç işleyenlerin tespit edilerek hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız” diye konuştu.


Orman yangınlarının kriminal araştırması yapılarak suçluya ulaşılması noktasında eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Yangın Şube Müdürü Engin Keleş de İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.




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