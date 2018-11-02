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Jandarmalardan Kızılay'a kan desteği

Amasya İl Jandarma Komutanlığında personel ve askerlerin tamamı Kızılay Haftası’nda Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Amasya İl Jandarma Komutanlığında personel ve askerlerin tamamı Kızılay Haftası'nda Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.


‘Kan ver, bir insana can ver' temalı kampanyaya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın öncülüğündeki subay, astsubay, erbaş ve erlerle sivil personelde destek oldu.


Türk Kızılayı görevlileri, duyarlılıklarından dolayı kan bağışında bulunan askerlere teşekkür etti.

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