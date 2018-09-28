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Japonlardan Suluova'ya afet müdahale aracı

Japonya Büyükelçiliği tarafından Amasya’nın Suluova ilçesine verilen afet müdahale aracı ile ekipmanlarının teslimi yapıldı.

Japonya Büyükelçiliği tarafından Amasya'nın Suluova ilçesine verilen afet müdahale aracı ile ekipmanlarının teslimi yapıldı.


Japonya Büyükelçiliğinin Türkiye'de açtığı hibe programlarına Suluova Belediyesi olarak yaptıkları proje başvurusunun kabul edilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Hayati önem taşıyan bir araç ve ekipmanlarını belediyemize kazandırılmasının çok önemli. Çünkü bulunulan bölgenin sanayi, madencilik ve deprem bölgesi. İlçemizin önemli ulaşım yollarının kesiştiği noktada ve bu araca diğer şehirlerden en çok da bizim ihtiyacımızın vardı. Projemizi değerlendiren Japonya Büyükelçiliğine ve Japonya'ya teşekkür ediyorum” dedi.


Üçok, aracı kendilerine teslim eden Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programı görevlisi Toşifimu Endo'ya da hediyeler verdi.


Belediye kültür merkezindeki programa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ile Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır ve diğer yetkililer de katıldı.

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