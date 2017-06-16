Jetler şehre yakın uçunca belediye anons yaptı

Kutlanan 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 98. yıldönümü dolayısıyla 22 Haziran günü gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 jet bugün prova yaptı. Merzifon 5. Ana Jet Üssünden kalkan uçakların şehir merkezinden yakın geçişi esnasında çıkardığı ses bazı vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar endişelerini sosyal paylaşım sayfalarında paylaştı.

Mehmet Hatipoğlu adlı vatandaş, “Şehrimizde uçakların bu kadar alçak uçuş yapması ve çıkarmış olduğu ses ile insanlarımızı paniğe ve korkuya sevk etmesi ve de bu uçuşların bir gösteri uçuşu olduğunun halkımıza zamanında haber verilmemesi büyük bir hatadır. 15 Temmuz gibi bir ihaneti ve işgali yaşamış bir millete daha hassas ve dikkatli olunmalı ve her gün yeni bir ihanet söylentisinin yaşandığı bu günlerde böylesine ihmalkar davranışlar sergilenmemelidir” ifadelerini kullandı.

Amasya Belediyesinden yapılan anonsta uçakların 22 Haziran günü yapılacak gösteri uçuşu dolayısıyla prova yaptığı duyuruldu.