İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızlarına tutuklama

Amasya’da demiryolu hattındaki sinyalizasyon sistemi kablolarını keserek çalıp araca yüklemeye çalışılırken polise yakalanan 2 şahıs mahkemede tutuklandı.

Amasya'da demiryolu hattındaki sinyalizasyon sistemi kablolarını keserek çalıp araca yüklemeye çalışılırken polise yakalanan 2 şahıs mahkemede tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köprüsü civarında demiryolu hattında trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan metresi 35 lira olan 50 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan 2 şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliler S.G. ile A.K.'yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.


Çalıntı kablolar ile suç aletlerine el konulması sonrası emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmaları sonrası cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.