Kablo hırsızlarına tutuklama

Amasya'da demiryolu hattındaki sinyalizasyon sistemi kablolarını keserek çalıp araca yüklemeye çalışılırken polise yakalanan 2 şahıs mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köprüsü civarında demiryolu hattında trenlerin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösterip emniyetli seyretmesini sağlayan metresi 35 lira olan 50 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan 2 şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliler S.G. ile A.K.'yı kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı kablolar ile suç aletlerine el konulması sonrası emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmaları sonrası cezaevine konuldu.